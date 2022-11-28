Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії — Finance.ua
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Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії

Енергетика
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Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії
Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії
Держтрейдер «Енергетична компанія України» в неділю, 27 листопада, здійснив тестовий імпорт електроенергії з Румунії.
Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Укрінформ.
«Державний енерготрейдер АТ „Енергетична компанія України“ (АТ „ЕКУ“) 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)», — повідомили у ЕКУ.
Як зазначають у ЕКУ, імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України.
Тестові поставки необхідні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі потреби.
Нагадаємо, раніше державний трейдер «Енергетична компанія України» здійснив перший в історії тестовий імпорт електроенергії з Європи, а саме зі Словаччини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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