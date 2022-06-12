Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС — Finance.ua

Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС

Вчора 09:36 — Казна та Політика

Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС

Україна завершила останній етап тестування — міжнародне тестування національного застосунку NCTS і технічно готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це повідомляє Держмитслужба.

«Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів — переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково», — зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці.

Успішне проходження «Conformance Testings» є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.

Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD. Попередня оціночна місія відбулася у листопаді 2021.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп’ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до «митного безвізу» з ЄС.

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