Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС — Finance.ua

«Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів — переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково», — зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці.
Успішне проходження «Conformance Testings» є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.
Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD. Попередня оціночна місія відбулася у листопаді 2021.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп’ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до «митного безвізу» з ЄС.