Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС — Finance.ua

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Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС

Вчора 09:36Казна та Політика
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Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄСУкраїна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС
Україна завершила останній етап тестування — міжнародне тестування національного застосунку NCTS і технічно готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Про це повідомляє Держмитслужба.
«Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів — переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково», — зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці.
Успішне проходження «Conformance Testings» є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.
Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD. Попередня оціночна місія відбулася у листопаді 2021.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп’ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до «митного безвізу» з ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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