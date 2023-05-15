Україна та Велика Британія посилять співпрацю для швидшого енергетичного переходу — Finance.ua
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Україна та Велика Британія посилять співпрацю для швидшого енергетичного переходу

Енергетика
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Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (Net Zero) Великої Британії та Посольства Великої Британії в України.
Під час зустрічі сторони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики, зокрема в межах діючого інструменту — Координаційної групи з надання допомоги енергосектору України G7+.
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«Електроенергія буде найефективнішим енергоносієм для економіки без викидів. Майбутнє нашої країни — за чистою ядерною та відновлюваною енергетикою. Зелена трансформація може бути успішною в тому разі, якщо буде залучено достатньо приватного капіталу, тому зараз важливо активно комунікувати плани з відновлення та реформування сектору. Звісно, необхідна також потужна державна підтримка, доступність фінансування, гарантій та технологій», — зазначив Ярослав Демченков.
Учасники зустрічі обговорили плани зі зростання встановленої потужності вітро- та сонячної генерації, реалізації проєктів з виробництва зеленого водню та локалізації в Україні виробництва необхідного обладнання. Україна має плани до 2050 року збільшити частку відновлюваної генерації у загальному енергоміксі до 50%.
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«До 2050 року більша частина світової електроенергії вироблятиметься з відновлюваних джерел, і Україна не буде винятком. Сучасна трансформована енергетична система є ключем до досягнення наших кліматичних цілей та перетворення України в енергетичний хаб Європи. Таке зростання ВДЕ стане поштовхом для розвитку інших секторів економіки», — підсумував заступник міністра.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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