Україна та Світовий банк домовились про підготовку нових проєктів з відбудови — Finance.ua

Україна та Світовий банк домовились про підготовку нових проєктів з відбудови Сьогодні 11:48

Україна та Світовий банк домовились про підготовку нових проєктів з відбудови

Україна та Світовий банк обговорили існуючі проєкти та процес підготовки нових системних проєктів відбудови, згідно визначених пріоритетів звіту RDNA2.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook.

«Динамічна адженда зустрічей в рамках Зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку, що відбувається в Чорногорії. Швидке відновлення та відбудова України — це наші ключові завдання у співпраці з партнерами. Адже важливо створити умови, за яких українські громадяни будуть готові повернутись в Україну та почувати себе в безпеці та комфорті», — йдеться у дописі.

Марченко зауважив, що у цьому процесі провідним партнером України є Світовий банк. Українська сторона разом з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані обговорила існуючі проєкти та процес підготовки нових системних проєктів відбудови, згідно з визначеними пріоритетами звіту RDNA2.

«У ході зустрічі наголосив, що для Міністерства фінансів безперечним пріоритетом є відповідальне, прозоре та підзвітне використання коштів донорів, адже довіра партнерів є основою нашої співпраці. На зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC) окреслили перспективи розширення співпраці між Україною та IFC у залученні фінансування на відбудову країни та підтримку українського бізнесу. І робота з IFC має стати одним із інструментів для залучення коштів на відбудову країни», — наголосив Марченко.

Глава міністерства також повідомив про зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Сторони обговорили роботу місії МВФ, у межах якої наші команди конструктивно працюють у Відні, а також очікування щодо результатів першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Довідка Finance.ua:

станом на початок травня до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку;

9 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів залучає ще один грант від Світового банку у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.

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