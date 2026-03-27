0 800 307 555
укр
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю (фото)

Казна та Політика
225
Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво.
Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.
Він розповів, що перед початком зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ.

Про що йдеться

Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
<br>

Президент зазначив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.
«Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», — наголосив він.
Також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems