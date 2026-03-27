Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю (фото)

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво.

Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що перед початком зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ.

Про що йдеться

Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.





Президент зазначив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.

«Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», — наголосив він.

Також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.