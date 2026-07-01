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Україна та ОАЕ запустили зону вільної торгівлі

Казна та Політика
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Українські виробники отримали безмитний доступ на ринок Обʼєднаних Арабських Еміратів.
З 1 липня 2026 року офіційно набула чинності Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, яка повністю скасовує торговельні мита.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Історичний документ був підписаний ще 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та згодом ратифікований Законом України від 26 лютого 2026 року № 4802-IX.

Мета

Головною метою угоди є створення повноцінної зони вільної торгівлі між державами через взаємне скасування мит на товари та послуги.
Для українських компаній це означає отримання преференційного доступу до багатого та перспективного ринку Близького Сходу, що дозволить суттєво розширити географію експорту та збільшити валютні надходження в країну.
За матеріалами:
Finance.ua
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