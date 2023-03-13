Україна та Норвегія започаткують нове енергетичне партнерство, орієнтоване на енергетичний перехід — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Норвегія започаткують нове енергетичне партнерство, орієнтоване на енергетичний перехід

Енергетика
21
Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч із державним секретарем міністерства нафти та енергетики Норвегії Амундом Віком та державним секретарем міністерства зовнішніх справ Ейвінд вад Петерссоном.
Очільники відомств обговорили ситуацію в енергетичному секторі України, тенденції розвитку енергетичної галузі Норвегії й сфери посилення партнерства в енергетичній сфері.
Норвегія має розвинену децентралізовану енергетичну інфраструктуру та багаті поклади вуглеводнів, що дає можливість країні бути самодостатньою в енергетичній сфері та експортувати електроенергію і газ.
Більше 90% виробленої в країні електроенергії Норвегії становить гідроенергія, що робить Норвегію однією з найбільш «зелених» країн у світі в енергетичному вимірі.
«Не дивлячись на війну в Україні, ми вже плануємо відбудову енергосектору. Відновлена українська енергетична система буде базуватися на атомній генерації та відновлюваних джерелах енергії і ми зацікавлені у норвезькій експертизі в реалізації проектів із зеленої трансформації. Нам цікаво започаткувати діалог у сфері розвитку малої гідрогенерації та використання вітрової енергії у тому числі на узбережжі, що може стати важливим джерелом енергії для України у майбутньому. Нам також цікавий досвід Норвегії у заміщенні вуглеводних при виробництві електроенергії й застосування технологій уловлювання вуглецю. Є значний потенціал у посиленні співробітництва в нафтогазовому секторі. Важливо, щоб наш діалог привів до нових проектів спільного інтересу. Ми будемо раді бачити норвежський бізнес в Україні», — повідомив норвежській стороні заступник міністра Ярослав Демченков.
Сторони домовилися формалізувати напрямки співпраці у відповідному меморандумі.

Довідка Finance.ua:

  • Норвегія є одним з найбільших в світі виробників нафти та газу. Тому, Ярослав Демченков відзначив роль цієї країни у допомозі ЄС відмовитися від російських енергоресурсів. Заступник міністра закликав норвежських колег підтримати Україну у комунікаціях на високому політичному рівні щодо застосування санкцій проти росатому.
  • Норвегія вже передала Україні 14 вантажів гуманітарної допомоги, в тому числі електрогенератори, спецтехніка, ізолятори та електричні кабелі. Країна також зробила значні фінансові внески до фондів міжнародних фінансових організацій для підтримки сталості України та її відновлення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.