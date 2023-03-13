Україна та Норвегія започаткують нове енергетичне партнерство, орієнтоване на енергетичний перехід — Finance.ua

Україна та Норвегія започаткують нове енергетичне партнерство, орієнтоване на енергетичний перехід
Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч із державним секретарем міністерства нафти та енергетики Норвегії Амундом Віком та державним секретарем міністерства зовнішніх справ Ейвінд вад Петерссоном.
Очільники відомств обговорили ситуацію в енергетичному секторі України, тенденції розвитку енергетичної галузі Норвегії й сфери посилення партнерства в енергетичній сфері.
Норвегія має розвинену децентралізовану енергетичну інфраструктуру та багаті поклади вуглеводнів, що дає можливість країні бути самодостатньою в енергетичній сфері та експортувати електроенергію і газ.
Більше 90% виробленої в країні електроенергії Норвегії становить гідроенергія, що робить Норвегію однією з найбільш «зелених» країн у світі в енергетичному вимірі.
«Не дивлячись на війну в Україні, ми вже плануємо відбудову енергосектору. Відновлена українська енергетична система буде базуватися на атомній генерації та відновлюваних джерелах енергії і ми зацікавлені у норвезькій експертизі в реалізації проектів із зеленої трансформації. Нам цікаво започаткувати діалог у сфері розвитку малої гідрогенерації та використання вітрової енергії у тому числі на узбережжі, що може стати важливим джерелом енергії для України у майбутньому. Нам також цікавий досвід Норвегії у заміщенні вуглеводних при виробництві електроенергії й застосування технологій уловлювання вуглецю. Є значний потенціал у посиленні співробітництва в нафтогазовому секторі. Важливо, щоб наш діалог привів до нових проектів спільного інтересу. Ми будемо раді бачити норвежський бізнес в Україні», — повідомив норвежській стороні заступник міністра Ярослав Демченков.
Сторони домовилися формалізувати напрямки співпраці у відповідному меморандумі.
Довідка Finance.ua:
- Норвегія є одним з найбільших в світі виробників нафти та газу. Тому, Ярослав Демченков відзначив роль цієї країни у допомозі ЄС відмовитися від російських енергоресурсів. Заступник міністра закликав норвежських колег підтримати Україну у комунікаціях на високому політичному рівні щодо застосування санкцій проти росатому.
- Норвегія вже передала Україні 14 вантажів гуманітарної допомоги, в тому числі електрогенератори, спецтехніка, ізолятори та електричні кабелі. Країна також зробила значні фінансові внески до фондів міжнародних фінансових організацій для підтримки сталості України та її відновлення.
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