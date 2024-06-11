Україна та Німеччина підписали декларацію про підтримку відновлення України після війни — Finance.ua

Україна та Німеччина підписали декларацію про підтримку відновлення України після війни
Міністерства фінансів України та Німеччини у вівторок, 11 червня, підписали спільну Декларацію про наміри зміцнення двостороннього співробітництва для підтримки відновлення України після війни.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми не обмежуємося формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні. Ми хочемо внести свій внесок у те, щоб Україна могла визначити курс майбутнього зростання через свою реконструкцію», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Він додав, що йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про розбудову інституційних можливостей для підтримки приватних компаній в Україні та сприяння інвестиціям.
Міністерство фінансів Німеччини доручило Банку розвитку KfW оцінити доцільність реалізації проєкту з фінансових консультацій для підтримки Мінфіну України.
Проєкт розвитку потенціалу фінансуватиме Міністерство фінансів Німеччини, а KfW контролюватиме впровадження.
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