Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, — Зеленський — Finance.ua
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Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, — Зеленський

Казна та Політика
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Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві з президентом Молдови Майєю Санду.
«Домовилися про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного потенціалу. Робитимемо це, зокрема, і шляхом покращення перетину кордону між нашими державами», — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».
Як зазначив глава держави, він обговорив із Санду протистояння російському вторгненню в Україну та питання придністровського врегулювання.
«Україна є гарантом цього врегулювання, і ми активно допомагатимемо Молдові й надалі», — наголосив він.
Співрозмовники також обговорили енергетичну співпрацю.
«Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до європейської енергосистеми ми маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку енергетичному ЄС — і для двосторонньої співпраці. Наше спільне завдання — використовувати ці можливості максимально», — зазначив Зеленський.
Президент також підтвердив готовність України допомогти Молдові із реконструкцією залізниці. Сторони домовилися розпочати відновлення залізничної ділянки «Березине-Басарабяска» для посилення транспортного потенціалу обох країн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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