Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, — Зеленський — Finance.ua

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, — Зеленський Вчора 11:45 — Казна та Політика

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві з президентом Молдови Майєю Санду.

«Домовилися про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного потенціалу. Робитимемо це, зокрема, і шляхом покращення перетину кордону між нашими державами», — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив глава держави, він обговорив із Санду протистояння російському вторгненню в Україну та питання придністровського врегулювання.

«Україна є гарантом цього врегулювання, і ми активно допомагатимемо Молдові й надалі», — наголосив він.

Співрозмовники також обговорили енергетичну співпрацю.

«Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до європейської енергосистеми ми маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку енергетичному ЄС — і для двосторонньої співпраці. Наше спільне завдання — використовувати ці можливості максимально», — зазначив Зеленський.

Президент також підтвердив готовність України допомогти Молдові із реконструкцією залізниці. Сторони домовилися розпочати відновлення залізничної ділянки «Березине-Басарабяска» для посилення транспортного потенціалу обох країн.

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