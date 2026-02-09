0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Греція запускають спільне виробництво найзахищенішої бронемашини MRAP

43
спільне виробництво найзахищенішого MRAP
спільне виробництво найзахищенішого MRAP
Paramount Greece та українська оборонна компанія MAC HUB офіційно оголосили про стратегічне партнерство, спрямоване на спільну розробку та локальне виробництво сучасної бронетехніки.
Про це повідомили 4 лютого 2026 року в Афінах і Києві.
Першим практичним результатом партнерства став запуск нового броньованого автомобіля класу MRAP під назвою MAC OWL (Sova). Машина виробляється в Україні та була повністю адаптована інженерами MAC HUB до реальних умов бойових дій, українського рельєфу та актуальних загроз. Проєкт реалізували завдяки портативній виробничій моделі Paramount, яка дозволяє швидко розгортати сучасне оборонне виробництво безпосередньо в країні-замовнику.
MAC OWL (Sova) вже називають найзахищенішим MRAP, який коли-небудь виготовлявся в Україні. Бронеавтомобіль сертифікований за стандартом STANAG 4569 Level 4a/4b і здатний витримувати підрив заряду вибухівки масою до 10 кг як під колесом, так і під корпусом. Такий рівень протимінного захисту є критично важливим в умовах масового застосування мін та саморобних вибухових пристроїв.
Конструкція машини була доопрацьована на основі бойового досвіду російсько-української війни. Розробники адаптували компонування, системи ситуаційної обізнаності, захисту та інтеграції обладнання, щоб підвищити живучість екіпажу та ефективність виконання завдань у складних бойових умовах.
Для Paramount Greece це партнерство означає офіційний вихід на європейський ринок оборонної продукції. Компанія позиціонує себе як каталізатор промислового розвитку та технологічної співпраці в регіоні на тлі зростання безпекових викликів у Європі. Війна в Україні змусила європейські країни переглянути підходи до обороноздатності, зробивши акцент не лише на закупівлях техніки, а й на локальному виробництві, обслуговуванні та модернізації.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems