Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій — Finance.ua
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Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій

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Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій
Україна та Данія запровадять fast-track механізм для інвестицій
Україна та Данія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запровадження механізму fast-track для інвестицій, який спростить вихід данського бізнесу на український ринок.
Про це повідомило Міністерство економіки України за результатами проведення Дансько-українського бізнес-форуму в Києві.
«Україна потребує збільшення приватних інвестицій заради швидкого відновлення нашої економіки. Сьогодні ми підписали меморандум, який передбачає запуск Fast-Track Mechanism між урядами наших країн, який буде діяти, як єдина точка входу для подолання бар’єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Меморандум передбачає проведення регулярних зустрічей представників влади обох країн з данськими компаніями для обговорення проблем ведення бізнесу в Україні та налагодження постійного зв’язку між урядами для їх вирішення.
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За словами міністра підприємництва Данії Мортена Бедскоу, данські компанії готові брати участь у відбудові України та ділитися власними знаннями у багатьох сферах — від зеленої енергетики до зміцнення критичної інфраструктури.
Документ є продовженням меморандуму, підписаного у квітні 2024 року, який передбачав фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO та додаткові 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури.
Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про виділення 130 млн євро на виробництво українських дронів та ракет.
За матеріалами:
Укрінформ
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