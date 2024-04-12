Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз» для вантажних перевезень — Finance.ua

Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз» для вантажних перевезень Сьогодні 13:14 — Казна та Політика

Із 1 червня 2024 року запрацює «транспортний безвіз» між Україною та Чорногорією. Також країни працюють над розвитком автобусного сполучення.

Про це пише пресслужба Мінвідновлення.

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами 1 червня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, невдовзі очікується відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року Україна має звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%.

Також під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Зокрема, сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.

Як повідомлялося, команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України під час засідання Змішаної комісії з перевезень з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини ухвалили рішення щодо продовження лібералізації вантажних перевезень.

Укрінформ За матеріалами:

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