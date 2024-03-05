Україна створила 5 спільних підприємств із західними виробниками зброї, — Шмигаль Сьогодні 08:33

Україна створила вже п’ять спільних підприємств з західними виробниками зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час пресконференції.

«Ми працюємо дуже щільно з лідерами ринку озброєнь світу. Уже можемо говорити про п’ять укладених контрактів і створення п’яти спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєнь, нашими партнерами», — сказав Шмигаль.

Він додав, що робота продовжується і цих підприємств буде десятки.

«Уже цього року, я переконаний, ми будемо бачити також, або не будемо бачити, тому що деякі з цих підприємств ми створюємо непублічно. Ми комунікуємо, де вони створюються для того, щоб забезпечити їх безпеку», — зазначив прем'єр.

За його словами, провідні світові виробники зброї, такі як Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші, сьогодні розглядають можливість бути присутніми в Україні.

Спільне виробництво зброї

Нагадаємо, Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.

Зокрема, нещодавно Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєнь.

Також німецьке оборонне підприємство Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також проходитиме ремонт західної техніки.

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