Україна стане другою країною у світі, де відкриють GovTech-центр — Федоров Сьогодні 16:44

Всесвітній економічний форум відкриває в Україні GovTech-центр, він другий у світі.

Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

«У 2019 році в Україні не було Дії, цифрових документів і найшвидшого відкриття бізнесу у світі. Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині», — написав Федоров.

За його інформацією, Центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, щоб вони співпрацювали у сфері цифрових реформ.

Фактично Всесвітній економічний форум стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, а це означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.

Економічна Правда За матеріалами:

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