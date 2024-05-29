Україна стане другою країною у світі, де відкриють GovTech-центр — Федоров
Всесвітній економічний форум відкриває в Україні GovTech-центр, він другий у світі.
Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
«У 2019 році в Україні не було Дії, цифрових документів і найшвидшого відкриття бізнесу у світі. Тоді ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Перший працює в Німеччині», — написав Федоров.
За його інформацією, Центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, щоб вони співпрацювали у сфері цифрових реформ.
Фактично Всесвітній економічний форум стане платформою для популяризування українського досвіду цифровізації на глобальному рівні, а це означає більше спільних проєктів з партнерами та підтримку бренду України.
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