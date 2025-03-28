Україна стала світовим лідером з експорту популярної ягоди — Finance.ua

Україна стала світовим лідером з експорту популярної ягоди Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Україна стала світовим лідером з експорту популярної ягоди

Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини. Про це повідомляють аналітики профільного порталу EastFruit

У 2024 календарному році експорт замороженої малини з нашої країни досяг 65 тисяч тонн — зростання за рік склало 34%.

Таким чином, наша країна випередила не тільки Польщу, але й Сербію, яка багато років була лідером у цьому сегменті. Варто також сказати, що майже половина замороженої малини, яку експортують поляки, має українське походження.

Фахівці додають, що ще десять років тому наша країна практично не експортувала заморожену малину, так що оприлюднені цифри можна вважати великим успіхом. Загалом за останні кілька сезонів обсяги експорту популярної ягоди з України зросли більш ніж удвічі.

УНІАН За матеріалами:

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