Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови — Finance.ua

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови Сьогодні 04:01 — Казна та Політика

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови

У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна.

Про це повідомляє Mold-street.com із посиланням на дані Національного банку Молдови (НБМ), пише «Європейська правда».

Відповідно до статистичних даних, Україна опинилась на першому місці імпортерів алкоголю Молдови, росія — на восьмому. Україна також потіснила білорусь та Румунію.

За підрахунками Нацбанку, експорт молдовського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза — до $9,40 млн, порівняно з $1,44 млн у першому кварталі 2022 року.

Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, частка Румунії - 17,1%, Білорусі - 14,5%.

Нагадаємо, у червні Молдова підписала угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі, до якої входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Угода Молдови з ЄАВТ охоплює торгівлю товарами, послугами, права інтелектуальної власності, конкуренцію, державні закупівлі та сталий розвиток.

Економічна Правда За матеріалами:

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