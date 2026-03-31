Україна стала лідером Європи з експорту популярного продукту

Аграрний ринок
138
Україна у минулому сезоні (тобто у 2024−2025 роках) посіла в Європі перше місце за обсягами експорту замороженої малини, обігнавши багаторічних лідерів галузі — Польщу та Сербію. І цього сезону є шанси досягти подібного тріумфу.
Про це за в інтерв’ю заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Попри досягнуті результати, він вважає, що перспективи для подальшого росту та розвитку сектору все ж є.

Новий лідер в Європі

Баштанник наголосив, що Україна два роки поспіль демонструє чудові результати на ринку замороженої малини, хоча сезон 2025 року все ще потребує аналізу, оскільки експорт триватиме щонайменше до квітня-травня. Наразі констатувати фінальні цифри ще зарано, вважає експерт.
«Вже зараз можна говорити про те, що за підсумками врожаю 2024 року Україна посіла перше місце в Європі за експортом замороженої малини, обійшовши і Польщу, і Сербію за обсягами», — сказав Баштанник.

Подальші перспективи

Він впевнений, що є всі підстави не лише повторити цей рекорд у 2025/2026 маркетинговому році, але й продовжувати рух в тому самому напрямку. Наразі склалася така ситуація, що Україна наразі має всі козирі:
  • нижча собівартість;
  • нарощується виробництво, тоді як у Сербії воно стагнує;
  • конкурентніші за поляків саме по собівартості.
«Тож шанси на розширення ри нків збуту — цілком реальні. Треба розуміти, що та ж Сербія і Польща працюють на цьому ринку на 10 років довше за нас. Витіснити їх непросто, але процес іде», — резюмував Баштанник.
За матеріалами:
Обозреватель
