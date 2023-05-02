Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти — Finance.ua
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Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти

Криптовалюта
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Правоохоронці ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.
Проце повідомив Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США в ході міжнародної операції ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів.
За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства.
Рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют.
Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.
За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні.
Наразі доменні імена вилучено, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР.
Правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.
Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
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