Україна скоротила імпорт електроенергії: хто поставляв найбільше — Finance.ua
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Україна скоротила імпорт електроенергії: хто поставляв найбільше

Енергетика
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Україна скоротила імпорт електроенергії: хто поставляв найбільше
Україна скоротила імпорт електроенергії: хто поставляв найбільше
У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. — до 438 тис. МВт-год.
Про це пише профільне видання ExPro.
Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. З Польщі загалом у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.
Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини становить 24,5%. З Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів — це реімпорт з Румунії.
Дефіцит генерації взимку та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на добу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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