Україна, схоже, готова поступитися 20% своєї землі — New York Post Сьогодні 14:12

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір найближчими днями публічно представити план мирного врегулювання війни в Україні.

За його словами, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для забезпечення дотримання можливого перемир’я, пише New York Post.

«Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів», — заявив Трамп журналістам. «Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, росії… Подивимося, як це спрацює».

Поки офіційні умови залишаються невизначеними, один з високопосадовців адміністрації повідомив, що план може включати введення так званих «сил стійкості», які будуть частиною системи гарантій безпеки для України.

«Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки — ми називаємо це «силами стійкості», — пояснив він.

Також розглядається ідея створення окремої миротворчої місії — спільної комісії з представників росії, України та нейтральної третьої країни, що не є членом НАТО, яка контролювала б дотримання режиму припинення вогню.

Ще однією можливою складовою мирної пропозиції є участь США не у вигляді прямої військової присутності, а як «грошова сила разом із третьою стороною», зазначив чиновник.

Wall Street Journal повідомив, що у варіанті угоди також може бути пункт про визнання Криму російською територією. Водночас, раніше адміністрація Трампа виступала проти такого кроку, як і всі попередні президенти США.

УНІАН За матеріалами:

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