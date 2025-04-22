Україна, схоже, готова поступитися 20% своєї землі — New York Post — Finance.ua
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Україна, схоже, готова поступитися 20% своєї землі — New York Post

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Президент США Дональд Трамп оголосив про намір найближчими днями публічно представити план мирного врегулювання війни в Україні.
За його словами, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для забезпечення дотримання можливого перемир’я, пише New York Post.
«Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів», — заявив Трамп журналістам. «Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, росії… Подивимося, як це спрацює».
Поки офіційні умови залишаються невизначеними, один з високопосадовців адміністрації повідомив, що план може включати введення так званих «сил стійкості», які будуть частиною системи гарантій безпеки для України.
«Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки — ми називаємо це «силами стійкості», — пояснив він.
Також розглядається ідея створення окремої миротворчої місії — спільної комісії з представників росії, України та нейтральної третьої країни, що не є членом НАТО, яка контролювала б дотримання режиму припинення вогню.
Ще однією можливою складовою мирної пропозиції є участь США не у вигляді прямої військової присутності, а як «грошова сила разом із третьою стороною», зазначив чиновник.
Wall Street Journal повідомив, що у варіанті угоди також може бути пункт про визнання Криму російською територією. Водночас, раніше адміністрація Трампа виступала проти такого кроку, як і всі попередні президенти США.
За матеріалами:
УНІАН
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