Україна ризикує втратити іноземних інвесторів через нове регулювання фармринку — Кушнірук — Finance.ua
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Україна ризикує втратити іноземних інвесторів через нове регулювання фармринку — Кушнірук

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Запровадження державного регулювання у вигляді критичних надбавок та заборони знижок від виробників може мати негативні наслідки для фармацевтичного ринку України, вважає економічний експерт Борис Кушнірук.
За його словами, держава повинна ефективно боротися з монополіями та картельними змовами, проте встановлення жорстких обмежень може лише поглибити проблеми у галузі. Зокрема, він вказав на ризики, пов’язані із забороною виробникам надавати знижки рітейлу.
«Якщо ви це вибиваєте з-під них, це не впливає прямо на зниження цін, а навпаки, створює складну ситуацію для мереж», — пояснив Кушнірук.
Він також наголосив, що надмірне втручання у фармацевтичний ринок може знизити рівень конкуренції, що в підсумку вплине на доступність та цінову політику лікарських засобів.
Окремо експерт звернув увагу на важливість збереження іноземних інвестицій у секторі. Він підкреслив, що жорстке регулювання може змусити іноземні компанії залишити український ринок, що негативно позначиться на економіці країни.
«Безперечно, нам потрібно, щоб іноземний бізнес залишався, працював та інвестував в економіку країни», — підсумував Кушнірук.
Нагадаємо, економічний експерт Сергій Лямець раніше повідомив, що втрати бюджету від нових правил регулювання фармацевтичного ринку будуть 8 млрд грн щорічно.
За матеріалами:
Борис Кушнірук
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