Україна пустить з молотка великі держпідприємства, щоб «залатати дірки» в бюджеті, — NYT Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Україна пустить з молотка великі держпідприємства, щоб «залатати дірки» в бюджеті, — NYT

Починаючи з літа 2024 року уряд України виставить на приватизацію близько 20 державних компаній, серед яких готель «Україна», величезний торговий центр у Києві, а також кілька гірничодобувних і хімічних підприємств.

Приватизаційний поштовх має дві основні мети: зібрати гроші для державного бюджету, якому цього року не вистачає 5 мільярдів доларів на військові витрати, і зміцнити економіку шляхом залучення інвестицій, які, як сподіваються урядовці, з часом зроблять її більш самодостатньою, пише The New York Times

«Бюджет в мінусі. Нам потрібно знайти інші способи отримати гроші, щоб утримати макроекономічну ситуацію стабільною, допомогти армії і виграти цю війну з росією», — розповів заступник міністра економіки України Олексій Соболєв.

За словами журналістів, приватизація тільки починається, і вона стикається зі значними проблемами для країни, що перебуває у стані війни, оскільки багато громадян побоюються, що продаж може бути пов’язаний із всепроникною корупцією.

Євген Баранов, керуючий директор київської інвестиційної компанії Dragon Capital, заявив, що приватизація буде ефективною лише в тому випадку, якщо уряд «виступить як відповідальний продавець, здатний надати гарантії та відшкодування потенційним покупцям».

Усвідомлюючи, що конфлікт може відлякати інвесторів, уряд поставив перед собою скромну мету — продати цього року активів щонайменше на 100 мільйонів доларів. Українські урядовці та експерти визнають, що з огляду на ризики, пов’язані з конфліктом, активи, швидше за все, будуть продані за нижчими цінами, ніж вони були б до війни. Але вони сподіваються, що приватизація допоможе підтримати економіку, вказують автори.

«Держава відчайдушно потребує грошей. Якщо ми не продамо зараз і не зберемо гроші, скоро не буде що продавати, тому що майно буде або зруйноване, або окуповане», — вважає партнер юридичної фірми Aequo Михайло Лукашенко.

Автори підкреслюють, що наразі держава володіє близько 3100 підприємствами, з яких менше половини фактично працюють і лише 15% приносять прибуток. Минулого року п’ять найбільш збиткових компаній обійшлися державі у понад 50 мільйонів доларів. Кінцевою метою уряду є збереження контролю лише над 100 компаніями.

Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль вважає державні компанії «розсадником корупції та іншої незаконної діяльності». Наразі ФДМУ проводить «сортування», щоб визначити, які підприємства слід приватизувати, ліквідувати або залишити під державним контролем.

Коваль заявив, що Україна наразі не має достатньо зброї, щоб запобігти знищенню або захопленню своїх заводів росією, і потребує швидкого розпродажу активів, щоб «купити більше снарядів і засобів протиповітряної оборони» для їх захисту.

УНІАН За матеріалами:

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