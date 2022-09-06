Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає — Finance.ua

Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає Вчора 10:00 — Казна та Політика

Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає

Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram

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«ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС „Цифрова Європа“ на 6 млрд євро. Україна долучилася до програми „Цифрова Європа“. Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС», — сказано в повідомленні.

Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами:

високопродуктивний комп’ютинг;

штучний інтелект, дані та хмарні послуги;

цифрові навички;

використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;

кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС).

«Загальний фонд Програми „Цифрова Європа“ становить 7,5 млрд євро. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько 6 млрд євро», — зазначають у Мінцифри.

Кошти виділятимуть протягом 7 років.

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