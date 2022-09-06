Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає — Finance.ua
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Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає

Казна та Політика
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Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає
Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає
Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
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«ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС „Цифрова Європа“ на 6 млрд євро. Україна долучилася до програми „Цифрова Європа“. Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС», — сказано в повідомленні.
Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами:
  • високопродуктивний комп’ютинг;
  • штучний інтелект, дані та хмарні послуги;
  • цифрові навички;
  • використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;
  • кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС).
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«Загальний фонд Програми „Цифрова Європа“ становить 7,5 млрд євро. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько 6 млрд євро», — зазначають у Мінцифри.
Кошти виділятимуть протягом 7 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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