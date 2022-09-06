Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає — Finance.ua

Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа": що це означає
Україна стала учасником програми «Цифрова Європа» та приєднається до проектів із фінансуванням на 6 мільярдів євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
«ЄС надасть Україні доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС „Цифрова Європа“ на 6 млрд євро. Україна долучилася до програми „Цифрова Європа“. Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС», — сказано в повідомленні.
Програма надає фінансування для цифровізації за напрямами:
- високопродуктивний комп’ютинг;
- штучний інтелект, дані та хмарні послуги;
- цифрові навички;
- використання цифрових технологій в економіці та суспільстві;
- кібербезпека (напрям закритий для держав — не членів ЄС).
«Загальний фонд Програми „Цифрова Європа“ становить 7,5 млрд євро. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами програми передбачено близько 6 млрд євро», — зазначають у Мінцифри.
Кошти виділятимуть протягом 7 років.
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