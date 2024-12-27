НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список) — Finance.ua
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НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список)

Казна та Політика
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НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список)
НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список)
Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році» (далі — Технічне завдання).
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Для чого це
Відновлення стандартної щорічної оцінки стійкості є кроком до посилення спроможності фінансового сектору протистояти наявним і потенційним викликам та передбачене домовленостями із міжнародними партнерами, зокрема Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ та Планом України з метою реалізації програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility».
У межах схваленої концепції оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами станом на 01 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.
Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

Критерії

Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.
У переліку такі банки:
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АБ «Укргазбанк»;
  • АТ «Сенс Банк»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «Укрсиббанк»;
  • АТ «ОТП Банк»;
  • АТ «Креді Агріколь Банк»;
  • АТ «Прокредит Банк»;
  • АТ «Кредобанк»;
  • АТ «Правэкс Банк»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • Акціонерний банк «Південний»;
  • АТ «Таскомбанк»;
  • АТ «Універсал Банк»;
  • «Банк Кредит Дніпро»;
  • ПАО «Банк Восток»;
  • АО «А-Банк»;
  • «МТБ Банк»;
  • АО АКБ «Львів».
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.
Технічне завдання затверджене рішенням Правління Національного банку України від 26 грудня 2024 року № 452-рш, яке набрало чинності з моменту прийняття.
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За матеріалами:
Finance.ua
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