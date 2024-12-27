НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список) — Finance.ua

НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

НБУ затвердив перелік для перевірки стійкості банків (список)

Національний банк України затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році» (далі — Технічне завдання).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Для чого це

Відновлення стандартної щорічної оцінки стійкості є кроком до посилення спроможності фінансового сектору протистояти наявним і потенційним викликам та передбачене домовленостями із міжнародними партнерами, зокрема Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ та Планом України з метою реалізації програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility».

У межах схваленої концепції оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами станом на 01 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

Критерії

Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

У переліку такі банки:

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «Ощадбанк»;

АТ «Укрексімбанк»;

АБ «Укргазбанк»;

АТ «Сенс Банк»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «Укрсиббанк»;

АТ «ОТП Банк»;

АТ «Креді Агріколь Банк»;

АТ «Прокредит Банк»;

АТ «Кредобанк»;

АТ «Правэкс Банк»;

АТ «ПУМБ»;

Акціонерний банк «Південний»;

АТ «Таскомбанк»;

АТ «Універсал Банк»;

«Банк Кредит Дніпро»;

ПАО «Банк Восток»;

АО «А-Банк»;

«МТБ Банк»;

АО АКБ «Львів».

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.

Технічне завдання затверджене рішенням Правління Національного банку України від 26 грудня 2024 року № 452-рш, яке набрало чинності з моменту прийняття.

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