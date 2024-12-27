Шмигаль назвав суму, що спрямували на захист енергосистеми від обстрілів — Finance.ua
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Шмигаль назвав суму, що спрямували на захист енергосистеми від обстрілів

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд гривень. Це пріоритетне завдання.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Telegram.
Шмигаль повідомив, що у Запоріжжі ознайомилися з енергетичним об’єктом, що був пошкоджений російським ударом
«Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони. Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону», — написав прем’єр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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