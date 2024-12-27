Фіскальна політика: Доходи від податку на прибуток підприємств та грант від США сприяли підвищенню доходів — Finance.ua
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Фіскальна політика: Доходи від податку на прибуток підприємств та грант від США сприяли підвищенню доходів

Казна та Політика
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Фіскальна політика: Доходи від податку на прибуток підприємств та грант від США сприяли підвищенню доходів
Фіскальна політика: Доходи від податку на прибуток підприємств та грант від США сприяли підвищенню доходів
У листопаді доходи Державного бюджету зросли до 302 млрд грн, що значно перевищує 179 млрд грн у жовтні. Зростання забезпечили планове квартальне надходження податку на прибуток підприємств (ПнПП) та грант від США. Надходження ПнПП склали 44,3 млрд грн.
Про це йдеться в досліжеднні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, наданому finance.ua.
Надходження до загального фонду державного бюджету в листопаді становили 220 млрд грн, що перевищує 129 млрд грн у жовтні.
Внутрішній ПДВ зріс на 9%, проте знизився на 10,1% дпм. Відшкодування ПДВ залишилось на рівні жовтня (15 млрд грн), але зросло на 52% дпр внаслідок більшого експорту цього року. ПДВ з імпорту зріс на 17% дпр, але скоротився на 5% дпм.
Фіскальна політика: Доходи від податку на прибуток підприємств та грант від США сприяли підвищенню доходів
План Державної податкової служби виконано на 102,4%, тоді як план Державної митної служби (ДМС) виконано лише на 78,7%. ДМС пояснює невиконання плану передусім запровадженими влітку пільгами на енергетичне оснащення. Водночас виглядає так, що план був також дещо оптимістичним (зокрема обмінний курс залишається сильнішим, ніж закладалось початково в планові показники бюджету).
Видатки загального фонду державного бюджету у листопаді становили 340 млрд грн, перевищивши показники попередніх місяців (314 млрд грн у жовтні та 249 млрд грн у вересні).
За матеріалами:
Finance.ua
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