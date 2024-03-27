Україна приєдналася до міжнародної платформи, що протидіє піратству в інтернеті — Finance.ua

Україна приєдналася до міжнародної платформи, що протидіє піратству в інтернеті Сьогодні 05:02

Україна приєдналася до міжнародної платформи, що протидіє піратству в інтернеті

Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Міністерство економіки України 21 березня 2024 року ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

«Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави — члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Що це дасть? Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб'єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів.

Україна — п’ятнадцята країна, що приєдналась до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

Як повідомлялось, WIPO ALERT Database — це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

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