У Раді пропонують спростити боротьбу з фішинговими сайтами — Finance.ua
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У Раді пропонують спростити боротьбу з фішинговими сайтами

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У Верховній Раді зареєстрований проект змін до закону України «Про електронні комунікації» (щодо протидії фішингу).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 9250, поданий великою групою народних депутатів.
Законом пропонується визначити поняття: «постачальник DNS», «фішинг» та «фішинґовий веб-сайт».
Також пропонується надати Держспецзв’язку повноваження розробити та затвердити на підставі пропозицій Національного банку України правила протидії фішингу та фішинговим веб-сайтам, встановити права та обов’язків постачальників DNS.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону необхідне для вирішення питань протидії фішингу, в першу чергу, протидії кіберзлочинцям, які виманюють інформацію у користувачів в мережі Інтернет про їх дані у банківських та фінансових установах, створюють в мережі Інтернет фальшиві веб-сайти, які, зазвичай, можуть повністю копіювати дизайн банків, фінансових установ, сервісів обміну валют, служб доставки тощо.
«Користувачі в мережі Інтернет не завжди можуть розпізнати підробку та можуть залишити на шахрайському веб-сайті свої персональні та інші дані. Кіберзлочинці, отримавши таку інформацію про особу, можуть її використовувати, в т.ч. для привласнення їхніх грошей», — йдеться в документі.
Після російського широкомасштабного воєнного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року проблема фішингових атак та розроблення механізмів їх протидії є особливо актуальними.
За матеріалами:
РБК-Україна
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