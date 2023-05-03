У Раді пропонують спростити боротьбу з фішинговими сайтами — Finance.ua

У Раді пропонують спростити боротьбу з фішинговими сайтами Сьогодні 09:12

У Верховній Раді зареєстрований проект змін до закону України «Про електронні комунікації» (щодо протидії фішингу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 9250 , поданий великою групою народних депутатів.

Законом пропонується визначити поняття: «постачальник DNS», «фішинг» та «фішинґовий веб-сайт».

Також пропонується надати Держспецзв’язку повноваження розробити та затвердити на підставі пропозицій Національного банку України правила протидії фішингу та фішинговим веб-сайтам, встановити права та обов’язків постачальників DNS.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону необхідне для вирішення питань протидії фішингу, в першу чергу, протидії кіберзлочинцям, які виманюють інформацію у користувачів в мережі Інтернет про їх дані у банківських та фінансових установах, створюють в мережі Інтернет фальшиві веб-сайти, які, зазвичай, можуть повністю копіювати дизайн банків, фінансових установ, сервісів обміну валют, служб доставки тощо.

«Користувачі в мережі Інтернет не завжди можуть розпізнати підробку та можуть залишити на шахрайському веб-сайті свої персональні та інші дані. Кіберзлочинці, отримавши таку інформацію про особу, можуть її використовувати, в т.ч. для привласнення їхніх грошей», — йдеться в документі.

Після російського широкомасштабного воєнного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року проблема фішингових атак та розроблення механізмів їх протидії є особливо актуальними.

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