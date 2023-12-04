Україна приєдналася до Декларації країн — учасниць Конференції ООН зі зміни клімату COP28 Сьогодні 10:13 — Енергетика

Понад 20 країн підтримали Декларацію COP28 про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року, визнаючи ключову роль ядерної енергетики в досягненні глобальних нульових викидів парникових газів.

Документ ухвалено на Всесвітній Конференції ООН зі зміни клімату (COP28), що проходить в Дубаї. Україну на заході представляє заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

До країн-учасниць декларації зокрема приєдналися: Сполучені Штати Америки, Болгарія, Канада, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, Гана, Угорщина, Японія, Республіка Корея, Молдова, Монголія, Марокко, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Україна, Об'єднані Арабські Емірати та Велика Британія.

«Зараз у світі відбувається ренесанс ядерної галузі. Проте терористичні дії росії на Запорізькій АЕС, де сьогодні стався черговий блекаут, ставлять під удар цей глобальний тренд. Розвиток ядерної енергетики неможливий без гарантій безпеки. Базисом до цього може стати Формула миру Президента Зеленського, довкола якої вже обʼєднують свої зусилля багато країн світу», — прокоментував ухвалений документ міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго підкреслив, що ядерна енергетика може допомогти світу досягти кліматичних цілей до 2050 року і при цьому зберегти надійність та доступність постачання електроенергії, яка стоятиме в центрі енергетичного переходу.

«Приєднавшись до Євросоюзу, наша держава стане частиною нової ядерної екосистеми Європи і зробить вагомий внесок у реалізацію Європейського „зеленого“ курсу», - додав він.

Ухваливши Декларацію, країни-учасниці взяли на себе зобов’язання працювати разом для досягнення глобальної бажаної мети — потроїти потужності ядерної енергії з 2020 до 2050 року.

Також сторони зобов’язалися вжити внутрішніх заходів для забезпечення відповідальної експлуатації атомних електростанцій та відповідності найвищим стандартам безпеки, стійкості та нерозповсюдження, а також відповідального поводження з відпрацьованим ядерним паливом протягом тривалого періоду.

У декларації констатується, що нові ядерні технології не потребують великих площ для розміщення та разом з відновлюваними джерелами енергії сприяють декарбонізації не тільки енергетики, а й інших вуглецевоємних секторів економіки.

Сторони зобов’язалися мобілізувати інвестиції в атомну енергетику, зокрема за допомогою інноваційних механізмів фінансування та залучення міжнародних фінансових установ.

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