Україна припинить дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво — Finance.ua
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Україна припинить дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво

Казна та Політика
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Кабінет міністрів України схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво», — написав Мельничук.
За його словами, законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин, зокрема через підтримку з боку Уряду Сирійської Арабської Республіки російської збройної агресії проти України та розривом Україною дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою, припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво, вчиненої 21.04.2002 в м. Дамаск та ратифікованої Законом України від 06.02.2003 N 508-IV.
Міністерство економіки України повідомляє також, що уряд ухвалив розпорядження про подання даного законопроекту на розгляд Верховної Ради.
За матеріалами:
УНН
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