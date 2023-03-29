Україна припинить дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво — Finance.ua

Україна припинить дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво», — написав Мельничук.

За його словами, законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин, зокрема через підтримку з боку Уряду Сирійської Арабської Республіки російської збройної агресії проти України та розривом Україною дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою, припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво, вчиненої 21.04.2002 в м. Дамаск та ратифікованої Законом України від 06.02.2003 N 508-IV.

Міністерство економіки України повідомляє також, що уряд ухвалив розпорядження про подання даного законопроекту на розгляд Верховної Ради.

УНН За матеріалами:

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