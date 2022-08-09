Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть» — Finance.ua

Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть» Вчора 17:24 — Енергетика

Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»

Російська нафтова компанія «Транснєфть» заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Про це йдеться у повідомленні «Транснєфті».

Українська «Укртранснафта» (дочка «Нафтогазу») таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Як стверджують в «Транснєфті», причиною стала відсутність надходження коштів на рахунки «Укртранснафти» за послуги транзиту. російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує «Газпромбанк» — там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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