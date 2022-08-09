Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть» — Finance.ua
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Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»

Енергетика
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Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»
Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»
Російська нафтова компанія «Транснєфть» заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.
Про це йдеться у повідомленні «Транснєфті».
Українська «Укртранснафта» (дочка «Нафтогазу») таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.
Як стверджують в «Транснєфті», причиною стала відсутність надходження коштів на рахунки «Укртранснафти» за послуги транзиту. російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.
У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує «Газпромбанк» — там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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