Україна припинила експорт марганцевих руд — Finance.ua

Україна припинила експорт марганцевих руд Сьогодні 07:29 — Казна та Політика

Україна у лютому та березні призупинила експорт марганцевої руди, який відновився у січні після дворічної перерви. Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), у лютому та березні експорт марганцевої руди був відсутній, у січні експортовано до США 44,903 тис. тонн на $6,563 млн.

У січні та березні поточного року Україна не імпортувала марганцеву руду та концентрат, у лютому ввезла 21 тонну на $21 тис. із Бельгії.

Як повідомлялося, Україна у 2022 та 2023 роках не здійснювала експорт марганцевої руди, у 2021 році вивезла 770 тонн на $89 тис. У 2023 році імпортувала 44,203 тис. тонн марганцевої руди на $7,020 млн.

Україна у 2022 році скоротила імпорт марганцевої руди та концентрату у натуральному вираженні на 68,1% порівняно з попереднім роком — до 135,798 тис. тонн, у грошовому вираженні — на 66,4%, до $18,098 млн. Основний імпорт здійснювали з Гани (99,16% поставок у грошовому вираженні), Словаччини (0,71%) та Бельгії (0,10%). У серпні-листопаді-2022 імпорт марганцевої руди майже не вироблявся.

Крім того, повідомлялося, що Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше — Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва — Дніпропетровська обл.), що входить до групи «Приват», наприкінці жовтня — на початку листопада 2023 року припинили видобуток та переробку сирої марганцевої руди, а НЗФ та ЗЗФ зупинили виплавку феросплавів.

В Україні добувають і збагачують марганцеву руду Покровський (раніше — Орджонікідзевський) та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (обидва — Дніпропетровська обл.).

minprom За матеріалами:

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