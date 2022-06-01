Україна просить світ не визнавати російських дипломів — Finance.ua

Україна просить світ не визнавати російських дипломів

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Народні депутати планують звернутися до світової спільноти з проханням про денонсацію двосторонніх угод з рф у сфері освіти та науки. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Україна звернеться до урядів демократичних держав з проханням про денонсацію двосторонніх угод з росією у сфері освіти та науки, а також скасування легалізації російських документів про утворення та здобуття наукових ступенів. Відповідний законопроєкт № 7416 зареєстровано сьогодні, 30 травня, у Верховній Раді України.

Авторами звернення виступили Наталія Піпа, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, Ольга Коваль та низка інших народних депутатів.

У пояснювальній записці до документа повідомляється, що російські дипломи продовжують визнаватися в цивілізованому світі.

«Російські громадяни можуть отримувати посади в іноземних компаніях та установах та поширювати тут свою криваву пропаганду, спрямовану на підтримку злочину геноциду проти українського народу, проти людяності загалом», — пишуть автори законопроєкту.

За їхніми словами, російські науковці також продовжують використовувати наукові майданчики для розвитку російських військових потужностей та розробки зброї.

«Освіта і наука, що толерують вбивства та тортури, не можуть називатися освітою та наукою. ... Говорячи „так“ академічній спільноті росії — ви кажете „так“ вбивствам і терору росії в Україні», — сказано в документі.

Своє звернення народні депутати мають намір направити до ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейської комісії, Європейського парламенту та урядів демократичних держав.

Україна хоче попросити інші країни виключити рф зі складу держав — членів міжнародних та європейських конвенцій.

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