Україна продовжує торгувати з білоруссю під час війни з рф — Finance.ua
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Україна продовжує торгувати з білоруссю під час війни з рф

Казна та Політика
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Україна продовжує імпортувати та експортувати товари з білорусі та в білорусь попри війну росії з Україною, у якій рб сприяє агресору.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит Українських Новин.
ЗТО між Україною та білоруссю в січні 2022 року склав 643 млн доларів, у лютому — 534,2 млн доларів, у березні — трохи більше 112 млн доларів, у квітні — 152,6 млн доларів, у травні — 25,4 млн доларів, у червні — 27 млн доларів, липні — 48,5 млн доларів, у серпні — трохи більше 7 млн доларів.
У січні Україна експортувала в рб товарів на 102,2 млн доларів, у лютому експорт склав 82,6 млн доларів, у березні — 248 тис. доларів, квітні — 782 тис. доларів, у травні та липні експорту в РБ не було, у червні — 16 тис. доларів, у серпні — 1,4 тис. доларів.
При цьому, імпорт товарів з рб продовжується на 9-му місяці війни.
Так, у січні показник імпорту товарів в Україну склав 540,8 млн доларів, у лютому — 451,5 млн доларів, у березні — 111,8 млн доларів, у квітні — 151,8 млн доларів, у травні — 25,4 млн доларів, у червні — 27 млн доларів, липні 48,5 млн доларів, у серпні — найнижчий показник імпорту — 7,1 млн доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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