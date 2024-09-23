Ухвалено законопроєкт, що сприятиме процесу відбудови України — Finance.ua

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Ухвалено законопроєкт, що сприятиме процесу відбудови України

Казна та Політика
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Ухвалено законопроєкт, що сприятиме процесу відбудови України
Ухвалено законопроєкт, що сприятиме процесу відбудови України
Зусиллями громадськості, експертів та ініціативної групи народних депутатів ухвалений законопроєкт № 11 057, який зобовʼязує оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях.
Про це повідомив Український союз промисловців і підприємців.
Це важливий антикорупційний крок, адже він забезпечить більш прозоре використання як бюджетних коштів, так і всіх видів міжнародної допомоги, прокоментували в Українському союзі промисловців і підприємців.
Проведений аналіз закупівель вартістю більше 20 млн гривень показав, що замовники оприлюднюють документи, які містять ціну на матеріальні ресурси, лише у 21% випадків.
Відтак, тепер невід’ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення тощо будуть документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.
«Вони (ціни) повинні відповідати середньоринковим, та бути об’єктом для перевірки, якщо перевищують такі», — зазначили свою позицію в УСПП.
Окрім цього, ділова спільнота також наполягає на поглибленні роботи Уряду над реалізацією Плану відновлення України. Чимало іноземних інвесторів чекають більшої конкретики з української сторони, до яких проєктів та на яких умовах вони можуть долучитися. Відсутність системної роботи із ними може мати негативні в економічному плані наслідки.
План відновлення також повинен бути доповнений галузевими програмами розвитку — тієї ж галузі будівельних матеріалів, гірничо-металургійного комплексу та ін.
За матеріалами:
Finance.ua
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