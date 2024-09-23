Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства — Finance.ua

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Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства

Казна та Політика
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Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства
Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства
У межах реформи корпоративного управління у складі АТ «Українська оборонна промисловість» буде створено ще три товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомила пресслужба товариства.
«Наглядова рада Акціонерного товариства „Українська оборонна промисловість“ ухвалила рішення про створення товариств з обмеженою відповідальністю на базі трьох державних підприємств», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що остаточно держпідприємства будуть перетворені на ТОВ після відповідної процедури державної реєстрації.
Як повідомлялося, у межах реформи корпоративного управління АТ «Укроборонпром» на господарські товариства вже перетворено 42 підприємства, з яких у 2024 році — 14.
За матеріалами:
Укрінформ
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