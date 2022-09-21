Україна продасть Польщі 100 000 тонн вугілля, попри заборону на його експорт — Finance.ua

Україна продасть Польщі 100 000 тонн вугілля, попри заборону на його експорт Вчора 06:36 — Казна та Політика

Україна продасть Польщі 100 000 тонн вугілля, попри заборону на його експорт

Кабінет Міністрів України дозволив експорт 100 тисяч тонн вугілля до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що міністр енергетики України Герман Галущенко у ході робочої поїздки до Варшави провів зустрічі з міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

Особливу увагу на зустрічах сторони приділили питанням протидії російському енергетичному шантажу європейських країн напередодні зими та на тлі продовження росією війни в Україні.

Також на зустрічі йшлося про посилення співпраці у галузі електроенергетики, зокрема розвиток пропускної спроможності для експорту української електроенергії до країн ЄС та якнайшвидшу розбудову енергетичної інфраструктури між двома країнами.

Герман Галущенко проінформував колегу про рішення української влади відкрити квоту на експорт вугілля до Польщі в обсязі 100 тис. тонн.

Польська сторона подякувала за це важливе політичне рішення, відзначивши, що в умовах російського енергетичного шантажу вугільна галузь набула додаткової ваги.

Зазначимо, від середини червня в Україні діє фактична заборона на експорт вугілля. Спочатку були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів енергетичного вугілля, а на початку вересня — навіть на експорт коксівного вугілля, яке використовується в металургії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.