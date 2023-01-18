Україна прагне додати сталь до угоди з експорту зерна – Свириденко — Finance.ua

Україна прагне додати сталь до угоди з експорту зерна – Свириденко Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна прагне додати сталь до угоди з експорту зерна – Свириденко

Україна хоче розширити важливу угоду про експорт зерна, включивши до неї поставки сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з росією.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона закликала розвивати угоду, укладену в липні минулого року за посередництва ООН та Туреччини, яка відкрила три українські чорноморські порти, для експорту продовольства, щоб полегшити ситуацію на світовому ринку.

«Для нас дуже важливо додати більше портів, збільшити обсяги експорту», — сказала Свириденко у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За її словами, розблокування додаткових українських портів є однією з передумов для зростання ВВП України на 3% цього року після падіння майже на третину внаслідок російського вторгнення у минулому році.

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«Ми зосередимося на будівництві нових сховищ для зберігання сільськогосподарської продукції, але зі стратегічної точки зору нам необхідно відкрити морські порти», — сказала очільниця Мінекономіки.

«Це стосується не лише сільського господарства, а й сталі», — підкреслила вона.

За словами Свириденко, минулого року ВВП України скоротився на 30,2%, що все ще є кращим результатом після початкового прогнозу в 50%.

На ВЕФ Свириденко заявила, що буде обговорювати поставки зброї з партнерами «знову і знову, навіть у Давосі».

«Кожен ракетний удар збільшує тиск на партнерів, і вони розуміють, що потрібно якомога швидше надати зброю. Нам потрібні протиракетні системи та важке озброєння і від Німеччини», — наголосила вона.

Свириденко також зазначила, що кредит від Міжнародного валютного фонду матиме вирішальне значення для зміцнення фінансування країни на додаток до допомоги від США та ЄС. Україна має намір фіналізувати угоду з МВФ у березні.

Економічна Правда За матеріалами:

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