0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна посіла перше місце у Європі за кількістю кібератак

9
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Україна посіла третє місце у світі за кількістю кібератак та перше в Європі
Україна посіла третє місце у світі за кількістю кібератак та перше в Європі, Фото: magnific
У першій половині 2026 року Україна посіла третє місце у світі та перше в Європі серед країн, які найчастіше ставали об’єктами кібератак. На нашу державу припало 4,8% від загальної кількості постраждалих у світі — вищі показники зафіксовано лише в США та Ізраїлі. Торік Україна займала п’яте місце у світовому та третє у європейському рейтингу.
Про це йдеться у новому звіті Microsoft Digital Defense Report 2026.
Згідно з даними Microsoft, Україна залишається однією з головних мішеней для російських державних хакерів: на неї припадає 14% їхньої загальної зафіксованої активності (більше спрямовано лише проти США).
Аналітики компанії підкреслюють, що головним об’єктом кібератак у світі став державний сектор. Частка держустанов та сервісів серед усіх постраждалих зросла до 27% (проти 17% у 2025 році).
Зловмисників приваблює конфіденційна інформація та можливість підірвати роботу критичної інфраструктури.

Ключові висновки звіту

  • На фішинг припало 23% зафіксованих проникнень (у 2025 році — 7%). Скомпрометовані облікові дані залишаються головними «дверима» для хакерів.
  • У 52,2% випадків використання дійсних облікових записів нападники викрадали додаткові дані. Звичайне первинне проникнення швидко переростає в атаки програм-вимагачів, кібершпигунство або збої сервісів.
  • Від моменту виявлення вразливості до її активного використання хакерами тепер минає менше 24 годин. Очікується, що кількість публічно розкритих вразливостей (CVE) у 2026 році сягне рекордних 72 000.
  • Зловмисники довше залишаються непоміченими у зламаних системах, оскільки вміло імітують легітимну активність користувачів.
Місце для вашої реклами
Використання штучного інтелекту переводить кіберпростір у фазу атак «з машинною швидкістю», які тривають безперервно та без утоми.
Через ШІ цей ризик набуває двох нових вимірів. По-перше, зловмисники вже використовують ШІ, тоді як багато організацій досі вагаються, чи залучати його до операцій безпеки… По-друге, неконтрольоване використання ШІ створює нову небезпечну поверхню атаки. Багато ШІ-агентів діють від імені користувачів і з їхніми правами доступу, тож скомпрометований агент поєднує доступ на рівні користувача з машинним масштабом дій
— наголосила Наталія Бурлакова, Security Sales and Engineering Lead у Microsoft.

Для обмеження шкоди та забезпечення безперервної роботи критично важливих сервісів Microsoft пропонує урядам реалізувати п’ять кроків:
  1. Підготуватися до стрімкішого розвитку загроз: чітко розподілити ролі та вибудувати координацію між відомствами до настання кризової ситуації.
  2. Закласти безпеку в екосистему ШІ: розглядати безпеку ШІ як елемент національної стійкості (через безпеку на етапі проєктування та захист ланцюгів постачання).
  3. Враховувати поширення інцидентів: розробляти плани реагування з урахуванням підрядників, партнерів та транскордонної співпраці.
  4. Забезпечити двосторонній обмін інформацією: налагодити оперативний обмін аналітикою про загрози між державним та приватним секторами.
  5. Готувати критичні сервіси до роботи під час збоїв: визначити найважливіші системи та регулярно проводити сценарні навчання.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems