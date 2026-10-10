Україна посіла перше місце у Європі за кількістю кібератак
Ключові висновки звіту
- На фішинг припало 23% зафіксованих проникнень (у 2025 році — 7%). Скомпрометовані облікові дані залишаються головними «дверима» для хакерів.
- У 52,2% випадків використання дійсних облікових записів нападники викрадали додаткові дані. Звичайне первинне проникнення швидко переростає в атаки програм-вимагачів, кібершпигунство або збої сервісів.
- Від моменту виявлення вразливості до її активного використання хакерами тепер минає менше 24 годин. Очікується, що кількість публічно розкритих вразливостей (CVE) у 2026 році сягне рекордних 72 000.
- Зловмисники довше залишаються непоміченими у зламаних системах, оскільки вміло імітують легітимну активність користувачів.
- Підготуватися до стрімкішого розвитку загроз: чітко розподілити ролі та вибудувати координацію між відомствами до настання кризової ситуації.
- Закласти безпеку в екосистему ШІ: розглядати безпеку ШІ як елемент національної стійкості (через безпеку на етапі проєктування та захист ланцюгів постачання).
- Враховувати поширення інцидентів: розробляти плани реагування з урахуванням підрядників, партнерів та транскордонної співпраці.
- Забезпечити двосторонній обмін інформацією: налагодити оперативний обмін аналітикою про загрози між державним та приватним секторами.
- Готувати критичні сервіси до роботи під час збоїв: визначити найважливіші системи та регулярно проводити сценарні навчання.
Українці придбали понад 21 тис. вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі вересня
ПартнерськаСтратегія 2027: фінансові лідери обговорять план дій для українського бізнесу
6 найкращих сонячних напрямків Європи для відпустки у жовтні
Робота, переїзд, доходи: про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості
Загубили чек після покупки: чи можна повернути товар
«Родич у біді»: у Кіберполіції попередили про поширену шахрайську схему