Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House — Finance.ua

Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House

Україна посідає сьоме місце у світі за обсягом інтернет-трафіку, випереджаючи багато інших країн.

Про це заявив виконавчий директор організації Packet Clearing House ( PCH) Білл Вудкок на конференції UADOM у Києві.

«В Україні активно розвиваються точки обміну трафіком. Ось уже чотири роки країна посідає сьоме місце і випереджає багато інших держав, розміри яких значно більші за Україну», — зазначив Вудкок.

Він також зазначив, що Packet Clearing House співпрацює з реєстром домену UA компанією Хостмайстер із 2004 року.

«За цей час в українському домені було впроваджено найкращі практики з питань безпеки, і зараз Україна входить до 25 найбільш розвинених країн світу, які використовують найдосконаліші технології захисту», — додав виконавчий директор організації Packet Clearing House.

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