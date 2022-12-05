Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House — Finance.ua
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Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House

Технології&Авто
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Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House
Україна посідає сьоме місце у світі за інтернет-трафіком — Packet Clearing House
Україна посідає сьоме місце у світі за обсягом інтернет-трафіку, випереджаючи багато інших країн.
Про це заявив виконавчий директор організації Packet Clearing House ( PCH) Білл Вудкок на конференції UADOM у Києві.
«В Україні активно розвиваються точки обміну трафіком. Ось уже чотири роки країна посідає сьоме місце і випереджає багато інших держав, розміри яких значно більші за Україну», — зазначив Вудкок.
Він також зазначив, що Packet Clearing House співпрацює з реєстром домену UA компанією Хостмайстер із 2004 року.
«За цей час в українському домені було впроваджено найкращі практики з питань безпеки, і зараз Україна входить до 25 найбільш розвинених країн світу, які використовують найдосконаліші технології захисту», — додав виконавчий директор організації Packet Clearing House.

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла 📱

За матеріалами:
НВ
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