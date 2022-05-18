Україна, Польща та Словенія домовилися про взаємне визнання цифрових документів — Finance.ua

Україна, Польща та Словенія домовилися про взаємне визнання цифрових документів

Голова Мінцифри Михайло Федоров провів зустріч із державним секретарем, заступником голови канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Янушем Цешинським та міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борисом Андріяничем.

Про це Федоров написав у себе у каналі Telegram.

«Януш Цешинський координує діяльність уряду щодо кібербезпеки. Він майже три місяці особисто опікувався питаннями України. Завдяки Цешинському ми отримали необхідну техніку та змогли убезпечити державні реєстри», — написав міністр цифрової трансформації.

За його словами, Польща не тільки прийняла понад 3 млн українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. У їхньому застосунку mObywatel з’явився спеціальний цифровий документ для наших громадян. Також Польща почала приймати «Дію» при перетині кордону для ідентифікації особи.

«А завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС, в тому числі і Марку Борісу Андріяничу, Україна змогла отримати 5 тисяч Старлінків. Сьогодні вони допомагають залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу нашим лікарям, пожежним, вчителям і тисячам українців», — зазначив Федоров.

Міністр розповів, що урядовці домовилися про нові спільні проєкти:

про взаємне визнання електронних підписів із Польщею. Це відкриє революційні можливості для українського бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн;

разом із Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного проєкту — ID Wallet;

про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів.

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