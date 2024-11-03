Україна покращила позиції в рейтингу Speedtest за швидкістю мобільного та фіксованого інтернету — Finance.ua

Україна покращила позиції в рейтингу Speedtest за швидкістю мобільного та фіксованого інтернету Сьогодні 04:03 — Технології&Авто

Україна покращила позиції в рейтингу Speedtest за швидкістю мобільного та фіксованого інтернету, Фото: freepik

Україна піднялася в рейтингу швидкості мобільного інтернету на 6 місць, порівняно з минулим місяцем, і займає 94 позицію серед 112 країн. У рейтингу фіксованого інтернету вона отримала +1 позицію й займає 65 місце зі 159.

Про це свідчать дані Speedtest.

Середня швидкість завантаження (Download) мобільного інтернету в Україні у вересні склала 23.52 МБ/сек, а відвантаження (Upload) — 9.99 МБ/сек. Для фіксованого інтернету ці показники становили 82.25 та 85.77 відповідно.

У цих рейтингах Україна випереджає Панама й Танзаню та Італію й Мексику, але поступається Алжиру та Словаччині й Естонії.

Перші місця в рейтингу мобільного інтернету за версією Speedtest посідають Об’єднані Арабські Емірати (413 МБ/сек), Катар (350 МБ/сек) і Кувейт (257 МБ/сек).

У рейтингу фіксованого інтернету трійка лідерів дещо інша:

Сінгапур — 305 МБ/сек. Об’єднані Арабські Емірати — 299 МБ/сек. Гонконг — 285 МБ/сек.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.