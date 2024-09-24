Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі — Finance.ua

Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі Сьогодні 20:44 — Казна та Політика

Україна за підсумками січня-серпня 2024 року піднялась на одну позицію у світовому рейтингу виробників сталі WorldSteel, посівши 20 місце.

Про це повідомило об’єднання Укрметалургпром.

Протягом 8 місяців 2024 року вітчизняні підприємства виплавили 5,27 млн т, що на 30,79% більше показника за аналогічний період минулого року.

Крім цього, за підсумками восьми місяців поточного року Україна залишилася на 13 позиції серед 40 країн-виробників за обсягами виробництва чавуну (4,73 млн т або 21,11% відносно січня-серпня 2023 р.).

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