Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі — Finance.ua
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Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі

Казна та Політика
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Україна за підсумками січня-серпня 2024 року піднялась на одну позицію у світовому рейтингу виробників сталі WorldSteel, посівши 20 місце.
Про це повідомило об’єднання Укрметалургпром.
Протягом 8 місяців 2024 року вітчизняні підприємства виплавили 5,27 млн т, що на 30,79% більше показника за аналогічний період минулого року.
Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників сталі
Крім цього, за підсумками восьми місяців поточного року Україна залишилася на 13 позиції серед 40 країн-виробників за обсягами виробництва чавуну (4,73 млн т або 21,11% відносно січня-серпня 2023 р.).
За матеріалами:
Finance.ua
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