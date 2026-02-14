Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції
Україна покращила показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році. Таким чином Київ отримав 36 балів зі 100. За результатами дослідження Україна посіла 104 місце серед 182 країн, розділивши позицію з Аргентиною та Белізом.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Україна — єдина серед лідерів поступу: на фоні падіння показників більшості країн-сусідів (Молдова, Румунія, Угорщина втратили по одному балу) та інших кандидатів до ЄС (Грузія та Туреччина втратили по три бали), прогрес продемонстрували лише Україна та Боснія і Герцеговина.
Проте Україна досі на три бали відстає від середнього показника країн-кандидаток до ЄС (39 балів), та від найближчого сусіда Молдови на шість балів.
Як змінювались показники України з 2013 року
Як зазначає Національне агентство з питань запобігання корупції, з 2013 року Україна прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу (+40 позицій).
Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним — абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в ІСК
— йдеться в заяві.
Пресслужба агенства наголосила, що Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій. За чотири роки російської агресії (у порівнянні з довоєнними 2021 роком) Україна додала в індексі чотири бали.
