Україна планує залучити передові атомні технології: підписала меморандум з Rolls-Royce SMR — Finance.ua

Україна планує залучити передові атомні технології: підписала меморандум з Rolls-Royce SMR Сьогодні 15:12 — Енергетика

Україна планує залучити передові атомні технології: підписала меморандум з Rolls-Royce SMR

ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанія «Rolls-Royce SMR» підписали меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR).

Про це повідомляє «Енергоатом».

«Документ, підписаний 20 березня 2023 року, надає компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відбудовуватися. З боку Енергоатома документ підписав президент компанії Петро Котін, підписантом від Rolls-Royce SMR виступила Софі Макфарлен-Сміт — директорка з питань взаємодії з партнерами», — ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR «зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років».

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зауважив, що Україна продовжує курс на енергетичну незалежність, яку неможливо уявити без передових атомних технологій. «Співпраця Енергоатома та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього», — зазначив Котін.

Довідка Finance.ua:

Енергоатом готується розпочати власне виробництво компонентів ядерного палива;

19 березня Енергоатом і канадська CAMECO уклали дві угоди. Перша з них передбачає, що CAMECO впродовж 2024-2035 років на 100% задовольнятиме потреби Енергоатома в гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької й Південноукраїнської АЕС. Відповідну можливість передбачено і для Запорізької атомної електростанції після її повної деокупації;

другим договором передбачається продаж Енергоатомом Канаді урану, який видобувається в Україні вітчизняним СхідГЗК, у повному обсязі видобутку елемента. Конверсію українського урану забезпечить CAMECO.



УНН За матеріалами:

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