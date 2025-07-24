Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів — Finance.ua

Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів Сьогодні 10:02

Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів

Україна покращила свої позиції в оновленому рейтингу паспортів Henley & Partners, піднявшись одразу на три сходинки — з 32-го на 29-те місце. Зараз громадяни України можуть подорожувати до 147 країн без візи або з візою по прибуттю.

Про це повідомляє міжнародна компанія Henley&Partners.

Індекс паспортів Henley & Partners складається щокварталу на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу базу туристичної інформації. Усього аналізують правила вʼїзду в 227 країн та територій.

У рейтингу Україна розділила 29-ту позицію з Гренадою, Домінікою та Сент-Люсією.

Лідери рейтингу паспортів:

1 місце — Сінгапур: 193 країни без віз;

2 місце — Японія та Південна Корея: по 190 країн;

3 місце — Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія: по 189 країн.

Водночас найслабшим паспортом у світі залишається афганський — лише 25 країн відкриті для громадян Афганістану без попереднього оформлення візи. Країна посідає останнє — 99-те місце.

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Для порівняння:

у січні 2024 року Україна займала 32-ге місце та мала безвіз до 148 країн;

у 2022-му — 34-те місце та 143 країни з безвізовим доступом.

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