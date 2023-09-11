Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів — Finance.ua
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Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів

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Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів
Україна отримає від Південної Кореї допомогу на 2,3 млрд доларів
Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу на відновлення. Її розмір становить 2,3 млрд доларів.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Yonhap.
Юн Сок Йоль зробив відповідну заяву під час сесії саміту G20 в Індії.
Як зазначив президент, 300 млн доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. Решту 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Мова йде про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.
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«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • у червні 2023 року президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, а також пообіцяв надати пакет допомоги у галузі безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відновленні в рамках Ініціативи миру та солідарності з Україною;
  • також, як повідомляв Reuters, Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів).
За матеріалами:
РБК-Україна
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