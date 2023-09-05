Удар по репутації: які компанії потрапили до списку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

Удар по репутації: які компанії потрапили до списку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 08:01

Удар по репутації: які компанії потрапили до списку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни ще дві відомі американські компанії - PepsiCo та Mars. Обидва виробники, незважаючи на обіцянку скоротити бізнес у росії, продовжили свою роботу, платили податки до бюджету агресора і навіть збільшили доходи. На сьогоднішній день у списку компаній, які вчинили аналогічно, 38 юридичних осіб із 15 країн світу. На жаль, надання статусу «спонсор війни» — це лише репутаційний удар, який не несе правових наслідків.

Статус міжнародного спонсора війни Україна надала 38 компаніям:

7 з них займаються судноплавством,

5 — виробництвом харчів,

4 — виробництвом електроніки та ґаджетів,

4 — роздрібною торгівлею,

2 — випуском автомобілів,

по 2 — банківськими послугами, будівництвом, виробництвом косметики, ПЗ, нафтогазовим забезпеченням, виробництвом цигарок, по одній — виробництвом алкоголю, комплектуючих, паперу та металургійного обладнання.

Минулого року НАЗК визнало спонсорами війни всього 11 компаній, більшість із них судноплавні. Цього року у січні до списку потрапила одна компанія, у лютому — 4, у березні - 4, у квітні - 3 (одна була потім виключена), у травні - 4, у червні - 4, у липні - 2, у серпні - 9, у вересні - 2.

Найбільше у списку китайських компаній — 9. Зокрема, бізнес у росії продовжують виробники автомобілів Great Wall Motor, Geely, а також виробники електроніки та ґаджетів ComNav Technology, Dahua Technology, Hikvision та Xiaomi.

Наприклад, компанія Geely після виходу з росії глобальних конкурентів вирішила збільшити продажі автомобілів у країні. Дохід Geely Auto Group за 2022 рік становив понад 20 млрд доларів. А дистриб’ютор бренду в рф збільшив виторг на 82% минулого року і сплатив до бюджету більше 51,4 млн доларів.

Міжнародними спонсорами війни визнано 7 компаній із США. Так, у списку транснаціональна корпорація Procter&Gamble, яка виробляє косметику (Max Factor та інші бренди), миючі засоби (Fairy, Tide, Ariel тощо), засоби жіночої гігієни (Always, Alldays, Tampax, Discreet та інші), бритви (Gillette, Venus) та інші товари.

Також у список потрапили великі американські компанії, які виробляють продукти: Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree).

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Mondelez International, наприклад, минулого року поповнила російський бюджет на суму понад 61 млн доларів.

Компанія PepsiCo після початку повномасштабної війни оголосила про припинення рекламної діяльності та виробництво напоїв у росії, але потім поступово відновила роботу, запустила в країні новий бренд та відкриває нові вакансії на своїх підприємствах. Mars також не дотрималася обіцянки скоротити бізнес у рф, її фабрики у 2022 році навіть збільшили свій дохід, а до російського бюджету надійшло понад 93 млн доларів податків.

Статус спонсорів війни отримали 5 грецьких компаній, пов’язаних із судноплавством. Усі вони транспортували російську нафту та нафтопродукти.

До списку увійшли 4 компанії з Франції: рітейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan, на чий супермаркет у Києві днями впала збита російська ракета; косметична компанія Yves Rocher.

Від Великої Британії у списку дві компанії, зокрема корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR та інші бренди). Компанія обіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до росії та з неї, а також припинити всі рекламні витрати, але продовжила роботу. Її російська філія сплатила у 2022 році до бюджету країни близько 50 млн доларів.

Крім того, міжнародними спонсорами війни визнано дві компанії з Італії (Danieli та Buzzi Unicem) та по одній з Австрії (Raiffeisen), Бельгії (OpenWay Group), Бермуд (Bacardi Limited), Естонії (eKassir), Індії (CK Birla Group), Німеччини (Metro Cash & Carry), ОАЕ (DP World), Угорщини (OTP Bank) та Швейцарії (Japan Tobacco International).

Найімовірніше, найбільше проблем Україні принесло включення до списку OTP Bank: Угорщина тепер шантажує блокуванням допомоги від Євросоюзу в обмін на виключення банку зі списку.

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