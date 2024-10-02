Україна отримає пікапи та вантажівки на €22 мільйони — Міноборони Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки Збройних сил України. Йдеться про закупівлю пікапів та вантажівок для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони

«Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки Збройних сил України. З цієї суми Литва виділяє 15 млн євро, Швеція — 7 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для Командування сил підтримки ЗСУ та Держспецтрансслужби ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка пройшла у столиці Ісландії Рейк`явіку.

У ході зустрічі представники країн, які погодилися приєднатися до Коаліції та виявили зацікавленість, разом із представниками Міністерства оборони України та Командування Сил підтримки Збройних сил України обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки МОУ полковник Руслан Берегуля підкреслив важливість роботи Коаліції щодо гуманітарного розмінування звільнених територій України та ознайомив партнерів зі загальною ситуацією та проблемами за напрямами протимінної діяльності, повідомили в Міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, у межах платформи «Рамштайн» створено вісім коаліцій спроможностей, до яких входять 34 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України.

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