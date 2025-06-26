Україна отримає новітні тактичні багі Ermine — Finance.ua
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Україна отримає новітні тактичні багі Ermine

Казна та Політика
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Україна отримає тактичні багі Ermine. Контракт підписали під час саміту НАТО, а перші поставки очікуються у 2026 році.
Про це повідомляє пресреліз Rheinmetall.
Нідерланди профінансують виробництво багі Ermine для потреб ЗСУ, які зробить німецький збройовий концерн Rheinmetall.
Угоду було підписано 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі. Виконавцем замовлення виступить дочірнє підприємство Rheinmetall Defence Nederland. Поставки нової техніки очікуються у 2026 році.
За інформацією компанії, Ermine — це нове покоління легких тактичних автомобілів, призначених насамперед для проведення евакуаційних операцій у безпосередній близькості до лінії фронту. Ці мобільні платформи дозволяють швидко та ефективно транспортувати поранених, діючи в складних умовах бойових дій.
Україна стане першою країною у світі, яка отримає багі Ermine. У Rheinmetall наголошують, що нова техніка значно підвищить мобільність та оперативні можливості підрозділів, які працюють у найнебезпечніших зонах.
За матеріалами:
РБК-Україна
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